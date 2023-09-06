"Готуємо ся до нових міжнародних комунікацій" – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У вечірньому зверненні 6 вересня президент Зеленський заявив, що за підсумками дня Україна має нові оборонні, політичні та гуманітарні домовленості, передає УНН.
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«За цей день маємо нові оборонні домовленості. Нові політичні, гуманітарні домовленості. Готуємо й нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень із погляду нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності. Щоб наші воїни, увесь наш народ відчули більше посилення», — сказав Зеленський.
Деталі
У зверненні президент розповів про спілкування у Києві із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та американським держсекретарем Ентоні Блінкеном. Також згадав саміт Перших леді та джентльменів, де присвячений тому, як проходити через цю війну ментально.
Окремо президент загадав про сьогоднішній російський обстріл Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок влучання постраждало понад 30 людей, ще 17 — загинули.
«Мої співчуття всім, хто втратив рідних, хто втратив близьких! На місці удару працювали всі служби – розбирали завали, рятували людей. Я вдячний усім у світі, хто засудив цей черговий прояв російського зла та підтримує Україну, наших людей. І дуже важливо, що відповіддю на російський терор була виключно ще більша консолідація світу. Кожен прояв такої консолідації реально допомагає рятувати життя», — сказав Зеленський.
Також він розповів, що сьогодні звернувся до лідерів-учасників саміту Триморʼя та закликав усіх партнерів берегти єдність у Європі.
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