Зеленський: "Саміт перших леді та джентльменів став майданчиком для координації м’якої сили України"

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"Україна вміє робити історію іншою. Зокрема, завдяки дипломатії емоцій – м’якій силі нашої держави, яка здатна говорити з душею кожного народу. Говорити так, щоб у світі, який страждає від профіциту агресивності, можна було заповнити дефіцит рішень, від яких люди виграють. Виграють саме люди. А вслід за людьми – вже держави", - заявив очільник держави.

Зеленський додав: "Я радий, що цей формат – Саміт перших леді та джентльменів – справді став майданчиком для координації м’якої сили України та держав – наших партнерів".

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Він повідомив, що на третьому саміті представлені такі країни, як Данія, Чехія, Сполучені Штати, Литва, Естонія, Сербія, Словаччина, Словенія, Вірменія, Молдова, Польща та інші. За його словами, цей формат демонструє світові, "наскільки значний" потенціал у людей, які не керують інституціями, але "володіють потужністю щирості".

"Перші леді та джентльмени держав хоч і не є політиками в загальноприйнятому сенсі, але часто знаходять такі аргументи, знаходять таку тональність, які політикам справді не доступні. І це спрацьовує. І це є результат", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що минулий саміт перших леді та джентльменів був присвячений відновленню України після бойових дій, та подякував країнам та лідерам, які вже заявили про участь у трансформації держави після війни.

"Наша зовнішня політика працює для того, щоб відновлення України стало справді глобальним проектом. Крім рівня держав і міжнародних організацій, є й рівень суспільних лідерів та бізнесу – філантропів і таких компаній, які керуються, зокрема, моральними мотивами для свого вибору. Завдяки нашій м’якій силі Україна тепер має й таких союзників у відновленні", - підсумував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідали третій Саміт перших леді та джентльменів.