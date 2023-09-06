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Зеленський та Блінкен відвідали третій Саміт перших леді та джентльменів

Київ • УНН

 • 510502 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві сьогодні стартував третій Саміт перших леді та джентльменів. Захід також відвідали Президент України Володимир Зеленський та Держсекретар США Ентоні Блінкен, передає УНН

Деталі

Тема третього Саміту перших леді та джентльменів — “Ментальне здоров’я: стійкість та крихкість майбутнього”.

Співведучим заходу став британський актор та письменник Стівен Фрай.

Варто відзначити, що захід також відвідали Президент України Володимир Зеленський та Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Останній передав усім вітання від родини Байденів, а також зауважив, що планувалось звернення від першої леді США, але їй завадив коронавіс. Разом з тим Держсекретар запевнив, що “США будуть з Україною до кінця”.

"Наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб загоїти ваші рани... США віддані майбутньому України, миру та зміцненню демократії та економіки", - сказав Блінкен.

Додамо

Саміт перших леді та джентльменів — це міжнародна платформа взаємодії та єднання “м’якої сили” заради добробуту людей у світі, започаткована Першою леді України Оленою Зеленською.

Місією Саміту є посилення “м’якої сили” перших леді та джентльменів світу у розв’язанні глобальних проблем людства.

Саміт не обмежиться Україною, а буде присвячений благополуччю людей у всьому світі, які постраждали або можуть постраждати від наслідків війни чи інших криз.

Зокрема, на захід запрошуються перші леді й джентльмени з усього світу, а також світові зірки, лідери думок, експерти й інші почесні гості, що переймаються темою ментального здоров’я.

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