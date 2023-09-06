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Зеленский: "Саммит первых леди и джентльменов стал площадкой для координации мягкой силы Украины"

Зеленский: "Саммит первых леди и джентльменов стал площадкой для координации мягкой силы Украины"

Киев • УНН

 • 430496 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Саммит первых леди и джентльменов стал площадкой для координации мягкой силы Украины и государств-партнеров. Об этом он сказал во время своего выступления на мероприятии, передает УНН.

Цитата

"Украина умеет делать историю другой. В частности, благодаря дипломатии эмоций – и мягкой силе нашего государства, которая способна говорить с душой каждого народа. Говорить так, чтобы в мире, страдающем от профицита агрессивности, можно было восполнить дефицит решений, от которых люди выигрывают. Выигрывают именно люди. А вслед за людьми – уже государства", - заявил глава государства.

Зеленский добавил: "Я рад, что этот формат – Саммит первых леди и джентльменов – действительно стал площадкой для координации мягкой силы Украины и государств – наших партнеров".

Детали

Он сообщил, что на третьем саммите представлены такие страны, как Дания, Чехия, Соединенные Штаты, Литва, Эстония, Сербия, Словакия, Словения, Армения, Молдова, Польша и другие. По его словам, этот формат  демонстрирует миру, "насколько значителен" потенциал у людей, которые не руководят институциями, но "обладают мощью искренности".

"Первые леди и джентльмены государств хоть и не являются политиками в общепринятом смысле, но часто находят такие аргументы, находят такую тональность, которые политикам действительно не доступны. И это срабатывает. И это есть результат", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что прошлый саммит первых леди и джентльменов был посвящен восстановлению Украины после боевых действий, и поблагодарил страны и лидеров, которые уже заявили об участии в трансформации государства после войны.

"Наша внешняя политика работает для того, чтобы восстановление Украины стало действительно глобальным проектом. Кроме уровня государств и международных организаций, есть и уровень общественных лидеров и бизнеса – филантропов и таких компаний, которые руководствуются, в частности, моральными мотивами для своего выбора. Благодаря нашей м’силе Украина теперь имеет и таких союзников в восстановлении", - подытожил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и Госсекретарь США Энтони Блинкен посетили третий Саммит первых леди и джентльменов.

Украинские Национальные Новости

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