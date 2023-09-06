Зеленський закликав учасників саміту Ініціативи Тримор’я не блокувати експорт українського зерна

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«Україна категорично проти будь-яких подальших обмежень на експорт нашого зерна! Ми спокійно дивимося на те, як наше зерно стає джерелом непоганого заробітку для різних країн Європи, які переробляють нашу агропродукцію та заробляють на логістиці. Фермери з різних країн використовують українські корми для блага своїх господарств. Компанії різних країн заробляють на транзиті. І це – благо для всієї європейської економіки. Але конкретно для українського сегмента європейської економіки йдеться не про заробіток, а про виживання в умовах російського терору», — сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський наголосив, що у складні часи потрібно вміти співпрацювати.

«Наш спільний європейський дім. Дім, у якому люди століттями вчилися покладатися не на міцність стін, а на міцність зв’язків, не на те, що можна обмежити, а на те, що можна поширити. Співпраця дає більше захисту й сили, ніж будь-яке самозакриття», — звернувся президент України.

Він додав, що «цей формат співпраці називається Триморʼя, а не «тристіння» чи «пʼятистіння». Цей формат – про об’єднаність, а не про розділеність. Та поставив запитання, чому, «коли українські порти майже щоночі горять після російських ударів, Україна змушена ще й переживати, що її наземна логістика зупиниться?».

Глава держави впевнений, що коли політика у Європі суперечить суті та ігнорує спільні зобов’язання й спільні цінності і коли це відбувається у розпал жорстокої агресії проти всього, що є європейським, то від цього програє кожен.

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«Я зараз прямо звертаюся до вас, друзі, партнери, колеги… До вас, пане Президенте Румунії. До вас, пані віце-премʼєр-міністр Болгарії. До вас, пані Президент Словаччини. До вас, пане Президенте Польщі. До вас, пані Президент Угорщини. До вас, пані Президент Молдови. До всіх, від кого так чи інакше залежить свобода нашого аграрного експорту. Будь-які обмеження проти українського експорту зараз – це масштабування тієї руйнації, якої завдають російські терористи. Саме так», — сказав Зеленський.

Окремо Зеленський звернувся до Європейської комісії і заявив, що «основа Європи – це, зокрема, вільна конкуренція та виконання обіцянок».

Він запевнив, що Україна виконує свої обіцянки й ніколи не заважає вільній конкуренції.

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«Але як ми не будемо спокійно сприймати порушення даних нам обіцянок, порушення Угоди про асоціацію, порушення умов вільного ринку… Європейські інституції не повинні множити розчарування у Європі. І повинні посилювати довіру до тих слів та обіцянок, які звучать у Європі», — додав глава держави.

Він ще раз нагадав учасникам саміту, що Україна бореться за життя та наші спільні європейські цінності на полі бою. Але якщо треба буде боротися за Україну та основи спільної Європи в арбітражах, то Україна буде боротися і в арбітражах, хоча й не хоче цього.

«Якщо треба буде боротися на майданчиках міжнародних організацій, будемо боротись і там… Але ми сподіваємося на єдність, і ми знаємо, що єдність переможе. Правда переможе», — підсумував президент Зеленський.

Контект

У квітні 2023 року Польща призупинила імпорт зерна через тиск з боку місцевих агропідприємств. Згодом Євросоюз затвердив ембарго на імпорт кількох зернових та олійних культур з України п’ятьма країнами: Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією, Румунією. Обмеження діють до 15 вересня, але в Єврокомісії вже заявили, що не мають намірів продовжувати цю заборону. Однак Польща та деякі країни-сусіди України планують і надалі обмежувати експорт українського збіжжя.

Довідка

Ініціатива трьох морів або Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.