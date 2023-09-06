Зеленский призвал участников саммита Инициативы Триморья не блокировать экспорт украинского зерна

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«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна. Мы спокойно смотрим на то, как наше зерно становится источником неплохого заработка для разных стран Европы, которые перерабатывают нашу агропродукцию и зарабатывают на логистике. Фермеры из разных стран используют украинские корма для блага своих хозяйств. Компании разных стран зарабатывают на транзите. И это – благо для всей европейской экономики. Но конкретно для украинского сегмента европейской экономики речь идет не о заработке, а о выживании в условиях российского террора», — сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что в сложные времена нужно уметь сотрудничать.

«Наш общий европейский дом. Дом, в котором люди веками учились полагаться не на прочность стен, а на прочность связей, не на то, что можно ограничить, а на то, что можно распространить. Сотрудничество дает больше защиты и силы, чем любое самозакрытие», — обратился президент Украины.

Он добавил, что «этот формат сотрудничества называется Триморье, а не "тристиння" или "пятистиння". Этот формат – объединения, а не о разделенности и задал вопрос, почему, «когда украинские порты почти каждую ночь горят после российских ударов, Украина вынуждены еще и переживать, что ее наземная логистика остановится».

Глава государства уверен, что когда политика в Европе противоречит сути и игнорирует общие обязательства и общие ценности и когда это происходит в разгар жестокой агрессии против всего, что является европейским, то от этого проигрывает каждый.

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«Я сейчас прямо обращаюсь к вам, друзья, партнеры, коллеги… К вам, господин Президент Румынии. К вам, госпожа вице-премьер-министр Болгарии. К вам, госпожа Президент Словакии. К вам, господин Президент Польши. К вам, госпожа Президент Венгрии. К вам, госпожа Президент Молдовы. Ко всем, от кого так или иначе зависит свобода нашего аграрного экспорта. Любые ограничения против украинского экспорта сейчас – это масштабирование того разрушения, которое наносят российские террористы. Именно так», — сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский обратился к Европейской комиссии и заявил, что «основа Европы – это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний».

Он заверил, что Украина выполняет свои обещания и никогда не мешает свободной конкуренции.

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«Но как мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение Соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка… Европейские институты не должны умножать разочарование в Европе. И должны усиливать доверие к тем словам и обещаниям, которые звучат в Европе», — добавил глава государства.

Он еще раз напомнил участникам саммита, что Украина борется за жизнь и общие европейские ценности на поле боя. Но если надо будет бороться за Украину и основы общей Европы в арбитражах, то Украина будет бороться и в арбитражах, хотя и не хочет этого.

«Если надо будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там… Но мы надеемся на единство, и мы знаем, что единство победит. Правда победит», — подытожил президент Зеленский.

Контект

В апреле 2023 года Польша приостановила импорт зерна из-за давления со стороны местных агропредприятий. Впоследствии Евросоюз утвердил эмбарго на импорт нескольких зерновых и масличных культур из Украины пятью странами: Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией, Румынией. Ограничения действуют до 15 сентября, но в Еврокомиссии уже заявили, что не намерены продлевать этот запрет. Однако Польша и некоторые страны-соседи Украины планируют и в дальнейшем ограничивать экспорт украинского зерна.

Справка

Инициатива трех морей или Триморье — международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза и Украину, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. Инициатива направлена на создание регионального диалога по различным вопросам, касающимся стран-членов.