Зеленський на тижні поговорить з Нетаньяху: у центрі уваги паломництво на Рош га-Шана

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За даними ЗМІ, точний час розмови Зеленського та Нетаньяху ще узгоджується.

Рішення щодо політики України щодо ізраїльських паломників очікувалося на вихідних, сказав український дипломат минулого тижня, але його прийнято не було, додає The Times of Israel.

Додамо

Очікується, що десятки тисяч віруючих здійснять щорічну подорож на свято Рош га-Шана.

Як повідомлялося, у серпні влада Єрусалиму відкинула як необґрунтовану заяву посла України в Ізраїлі про те, що Київ закриє свої кордони для ізраїльських паломників, які прямують до Умані, у відповідь на те, що Ізраїль депортує українців.

Депортації стосуються українців, які приїжджають до країни нібито як туристи, а не як біженці, у випадках, коли Ізраїль підозрює, що вони планують залишитися або шукати роботу нелегально.