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Зеленский на неделе поговорит с Нетаньяху: в центре внимания паломничество на Рош ха-Шана

Киев • УНН

 • 369371 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский планируют поговорить по телефону, чтобы договориться о предстоящем паломничестве Рош ха-Шана в украинский город Умань. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, точное время разговора Зеленского и Нетаньяху еще согласовывается.

Решение по политике Украины в отношении израильских паломников ожидалось на выходных, сказал украинский дипломат на прошлой неделе, но оно принято не было, добавляет The Times of Israel.

Добавим

Ожидается, что десятки тысяч верующих совершат ежегодное путешествие на праздник Рош ха-Шана.

Как сообщалось, в августе власти Иерусалима отвергли как необоснованное заявление посла Украины в Израиле о том, что Киев закроет свои границы для израильских паломников, направляющихся в Умань, в ответ на то, что Израиль депортирует украинцев.

Депортации касаются украинцев, которые приезжают в страну якобы как туристы, а не как беженцы, в случаях, когда Израиль подозревает, что они планируют остаться или искать работу нелегально.

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