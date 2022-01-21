Готов к визитам и звонкам: Эрдоган настаивает на посредничестве между Москвой и Киевом для решения конфликта

КИЕВ. 21 января. УНН. Турция выступает против напряженности между Россией и Украиной, поскольку любая попытка оккупации или войны между странами станет серьезным ударом во всем регионе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, после пятничной молитвы в Стамбуле, заявил, что готов стать посредником между Москвой и Киевом для разрешения конфликта, пишет УНН со ссылкой на агентство Anadolu.