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Турция предлагает организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

Турция предлагает организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

Киев • УНН

 • 19742 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу с глазу на глаз лидеров Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может состояться в Анкаре. Об этом Эрдоган заявил во время своего выступления, передает УНН, со ссылкой на CNN Turk.

Цитата

"Атмосфера войны, это психологическое состояние, огорчает нас, потому что мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз",-заявил Эрдоган.

Добавим

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступает с подобными предложениями не впервые. В конце ноября он сообщил, что Турция готова выступить посредником между Украиной и Россией для достижения мира на Донбассе.

Тогда российская сторона не согласилась с тем, что Россие и Украине следует садиться за стол переговоров, поскольку "Россия не является страной-участницей конфликта".

Напомним

Накануне стало известно, что Эрдоган посетит Украину 3 февраля, по случаю 30-й годовщины установления дипотношений.

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