Турция предлагает организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу с глазу на глаз лидеров Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может состояться в Анкаре. Об этом Эрдоган заявил во время своего выступления, передает УНН, со ссылкой на CNN Turk.
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"Атмосфера войны, это психологическое состояние, огорчает нас, потому что мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз",-заявил Эрдоган.
Добавим
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступает с подобными предложениями не впервые. В конце ноября он сообщил, что Турция готова выступить посредником между Украиной и Россией для достижения мира на Донбассе.
Тогда российская сторона не согласилась с тем, что Россие и Украине следует садиться за стол переговоров, поскольку "Россия не является страной-участницей конфликта".
Напомним
Накануне стало известно, что Эрдоган посетит Украину 3 февраля, по случаю 30-й годовщины установления дипотношений.