Туреччина пропонує організувати зустріч Путіна та Зеленського віч-на-віч
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував організувати зустріч віч-на-віч лідерів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Вона може відбутися в Анкарі. Про це Ердоган заявив під час свого виступу, передає УНН, з посиланням на CNN Turk.
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"Атмосфера війни, це психологічний стан, засмучує нас, тому що ми є країною, яка має добрі стосунки з обома сторонами. Наша надія полягає в тому, щоб влаштувати зустріч шановних Путіна і Зеленського, забезпечити зустріч віч-на-віч" , - заявив Ердоган.
Додамо
Турецький лідер Реджеп Ердоган виступає із подібними пропозиціями не вперше. Наприкінці листопада він повідомив, що Туреччина готова виступити посередником між Україною та Росією для досягнення миру на Донбасі.
Тоді російська сторона не погодилася з тим, що Росію та Україну слід садити за стіл переговорів, оскільки "Росія не є країною-учасницею конфлікту".
Нагадаємо
Напередодні стало відомо, що Ердоган відвідає Україну 3 лютого, з нагоди 30-ї річниці встановлення дипвідносин.