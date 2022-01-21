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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73961 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Готовий до візитів та дзвінків: Ердоган наполягає на посередництві між Москвою та Києвом для вирішення конфлікту

Готовий до візитів та дзвінків: Ердоган наполягає на посередництві між Москвою та Києвом для вирішення конфлікту

Київ • УНН

 • 16648 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Туреччина виступає проти напруженості між Росією і Україною, оскільки будь-яка спроба окупації або війни між країнами стане серйозним ударом у всьому регіоні. Президент Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, після п'ятничної молитви в Стамбулі, заявив, що готовий стати посередником між Москвою і Києвом для вирішення конфлікту, пише УНН з посиланням на агентство Anadolu.

Деталі

Відзначається, що будь-яка спроба окупації або війни між Україною і РФ стане серйозним ударом по стабільності в усьому регіоні. Туреччина виступає проти подібної напруженості.

Ердоган також не виключив візиту до Москви з метою обговорення напруженості навколо України.

Цитата

“Візит в Україну вже значиться в порядку мого графіка... Не виключаю телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Можливий також візит до Москви", - заявив президент.

Ердоган додав, що відносини Туреччини з Росією розвиваються в позитивному ключі.

Додамо

Ердоган пропонує організувати зустріч віч-на-віч лідерів України і Російської Федерації Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Вона може відбутися в Анкарі.

Зазначимо, що Реджеп Таїп Ердоган виступає з подібними пропозиціями не вперше. Наприкінці листопада він повідомив, що Туреччина готова виступити посередником між Україною і Росією для досягнення миру на Донбасі.

Тоді російська сторона не погодилася з тим, що Росія і Україні слід сідати за стіл переговорів, оскільки "Росія не є країною-учасницею конфлікту".

Напередодні стало відомо, що Ердоган відвідає Україну 3 лютого, з нагоди 30-ї річниці встановлення дипвідносин.

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