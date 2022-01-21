Готовий до візитів та дзвінків: Ердоган наполягає на посередництві між Москвою та Києвом для вирішення конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Туреччина виступає проти напруженості між Росією і Україною, оскільки будь-яка спроба окупації або війни між країнами стане серйозним ударом у всьому регіоні. Президент Реджеп Таїп Ердоган сьогодні, після п'ятничної молитви в Стамбулі, заявив, що готовий стати посередником між Москвою і Києвом для вирішення конфлікту, пише УНН з посиланням на агентство Anadolu.
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Відзначається, що будь-яка спроба окупації або війни між Україною і РФ стане серйозним ударом по стабільності в усьому регіоні. Туреччина виступає проти подібної напруженості.
Ердоган також не виключив візиту до Москви з метою обговорення напруженості навколо України.
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“Візит в Україну вже значиться в порядку мого графіка... Не виключаю телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Можливий також візит до Москви", - заявив президент.
Ердоган додав, що відносини Туреччини з Росією розвиваються в позитивному ключі.
Додамо
Ердоган пропонує організувати зустріч віч-на-віч лідерів України і Російської Федерації Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Вона може відбутися в Анкарі.
Зазначимо, що Реджеп Таїп Ердоган виступає з подібними пропозиціями не вперше. Наприкінці листопада він повідомив, що Туреччина готова виступити посередником між Україною і Росією для досягнення миру на Донбасі.
Тоді російська сторона не погодилася з тим, що Росія і Україні слід сідати за стіл переговорів, оскільки "Росія не є країною-учасницею конфлікту".
Напередодні стало відомо, що Ердоган відвідає Україну 3 лютого, з нагоди 30-ї річниці встановлення дипвідносин.