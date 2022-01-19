Ердоган відвідає Україну 3 лютого, з нагоди 30-ї річниці встановлення дипвідносин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Візит президента Туреччини відбудеться у дні, коли напруженість у відносинах між Росією та Україною наростає. Очікується, що Ердоган відвідає Україну 3 лютого. Про це інформує УНН з посиланням на CNN Türk.
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Голова Міжпарламентської групи дружби Україна-Туреччина Рустем Юмеров повідомив, що візит відбудеться 3 лютого.
"3 лютого посідає важливе місце у контексті дипломатичних відносин між двома країнами. Тому що 3 лютого 1992 року вперше було встановлено дипломатичні відносини між Туреччиною та Україною. 3 лютого 2022 року виповнюється 30 років відносинам двох країн", - йдеться в повідомленні.
Очікується, що у рамках візиту в Україну Президент Ердоган проведе зустріч тет-а-тет із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Президент Ердоган, який, як очікується, вирушить до України з великою делегацією, головуватиме на 10-му засіданні стратегічної ради високого рівня зі своїм колегою Зеленським.
Очікується, що за підсумками зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми щодо взаєморозуміння з узгоджених питань. Також наголошується, що угоди будуть мати оборонний характер.
Додамо
Президент Туреччини також зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним на тлі напруженості у відносинах між Росією та Україною.