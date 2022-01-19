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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну

Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну

Київ • УНН

 • 37615 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну з візитом за кілька тижнів. Про це повідомив його прессекретар Ібрагім Калин, пише УНН з посиланням на TRT Haber.

Деталі

Калин повідомив, що президент Реджеп Таїп Ердоган за кілька тижнів відвідає Україну з візитом і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, водночас "ми будемо у тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій, які матимуть серйозні наслідки".

Прессекретар президента Туреччини оцінив можливі наслідки напруженості у відносинах між Росією та Україною для Європи та НАТО.

Він наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, політичний суверенітет України.

Калин повідомив, що президент Ердоган запросив лідерів України та РФ приїхати до Туреччини та провести зустріч для вирішення проблем та розбіжностей між ними.

"Туреччина готова відіграти будь-яку роль, яку вона може відіграти, аби знизити напруженість між Росією та Україною. Ми робимо це і як друг Росії та України, і як союзник НАТО", - сказав Калин.

Раніше

Ердоган заявив, що вважає "нереалістичним" напад Росії на Україну і хоче обговорити це питання з президентом РФ Володимиром Путіним.

Доповнення

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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