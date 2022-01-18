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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ердоган вважає "нереалістичним" напад Росії на Україну і хоче обговорити це питання з Путіним

Ердоган вважає "нереалістичним" напад Росії на Україну і хоче обговорити це питання з Путіним

Київ • УНН

 • 23088 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що перспектива вторгнення російських військ на територію України є "нереалістичною". Турецький лідер хоче обговорити це питання з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє УНН з посиланням на агентство Anadolu.

Деталі

На думку Ердогана, для того, щоб Росія зважилася на напад - їй необхідно враховувати політичну ситуацію в світі, і всередині своєї держави.

Він вважає, що Росія і Україна не зважаться на силове протистояння один з одним.

"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну. Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава. Крім того, для того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі і свою власну ситуацію", - сказав він.

Крім того, як повідомляє телеканал NTV, Реджеп Таїп Ердоган заявив про бажання обговорити з російським президентом Володимиром Путіним ситуацію навколо України.

Додамо

Офіційна Анкара стурбована напруженістю між РФ і Україною і готова зіграти роль в деескалації ситуації.

Туреччина не вперше говорить про свою готовність стати посередником.

За останній місяць турецький президент Ердоган двічі заявляв, що Анкара не просто готова, а хотіла б брати участь у налагодженні діалогу між Москвою і Києвом. Те ж саме він говорив і навесні, закликаючи якомога швидше закінчити війну на Донбасі.

Згідно заяв турецької сторони, вона готова організувати прямий контакт між російським президентом Володимиром Путіним і його українським колегою Володимиром Зеленським. Крім того, повідомлялося, що президент Ердоган навіть передавав до Москви список з 450 громадян України, які утримуються на Донбасі і Росії. У Кремлі цю інформацію залишили без коментарів.

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