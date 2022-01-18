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Эрдоган считает “нереалистичным” нападение России на Украину и хочет обсудить этот вопрос с Путиным

Эрдоган считает “нереалистичным” нападение России на Украину и хочет обсудить этот вопрос с Путиным

Киев • УНН

 • 23087 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектива вторжения российских войск на территорию Украины является “нереалистичной”. Турецкий лидер хочет обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

Детали

По мнению Эрдогана, для того, чтобы Россия решилась на нападение - ей необходимо учитывать политическую ситуацию в мире, и внутри своего государства.

Он считает, что Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.

"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России на Украину. Украина не обычная страна, Украина - сильное государство. Кроме того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию", - сказал он.

Кроме того, как сообщает телеканал NTV, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины.

Добавим

Официальная Анкара обеспокоена напряженностью между РФ и Украиной и готова сыграть роль в деэскалации ситуации.

Турция не впервые говорит о своей готовности стать посредником.

За последний месяц турецкий президент Эрдоган дважды заявлял, что Анкара не просто готова, а хотела бы участвовать в налаживании диалога между Москвой и Киевом. То же самое он говорил и весной, призывая как можно быстрее закончить войну на Донбассе.

Согласно заявлениям турецкой стороны, она готова организовать прямой контакт между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме того, сообщалось, что президент Эрдоган даже передавал в Москву список из 450 граждан Украины, которые содержатся на Донбассе и России. В Кремле эту информацию оставили без комментариев.

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