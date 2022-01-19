Эрдоган посетит Украину 3 февраля, по случаю 30-й годовщины установления дипотношений
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Визит президента Турции состоится в дни, когда напряженность в отношениях между Россией и Украиной нарастает. Ожидается, что Эрдоган посетит Украину 3 февраля. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN Türk.
Детали
Председатель Межпарламентской группы дружбы Украина-Турция Рустем Юмеров сообщил, что визит состоится 3 февраля.
"3 февраля занимает важное место в контексте дипломатических отношений между двумя странами. Потому что 3 февраля 1992 года впервые были установлены дипломатические отношения между Турцией и Украиной. 3 февраля 2022 года исполняется 30 лет отношениям двух стран", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в рамках визита в Украину Президент Эрдоган проведет встречу тет-а-тет с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Президент Эрдоган, который, как ожидается, отправится в Украину с большой делегацией, будет председательствовать на 10-м заседании стратегического совета высокого уровня со своим коллегой Зеленским.
Ожидается, что по итогам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. Также отмечается, что сделки будут иметь оборонительный характер.
Добавим
Президент Турции также встретится с президентом России Владимиром Путиным на фоне напряженности в отношениях между Россией и Украиной.