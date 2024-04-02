Готовили ракетные удары по локациям Сил обороны в Херсоне: задержаны информаторы рф

В Херсоне задержаны вражеские информаторы, которые готовили серию ракетных ударов врага по подразделениям Службы безопасности и ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности предотвратила новые попытки рф скорректировать ракетно-пушечные удары по локациям Сил обороны в Херсоне. В результате спецоперации в областном центре задержана российская группа информаторов, которая готовила новую серию воздушных атак на город - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, "под прицелом" врага были места временного базирования украинских защитников. Прежде всего оккупанты надеялись попасть по подразделениям СБУ и ВСУ.

По данным следствия, в состав враждебной группы входило четверо работников местных автотранспортных компаний. Двое фигурантов - водители маршрутных автобусов, при перевозке пассажиров отслеживали перемещение и пункты прибытия военной техники.

Еще двое - диспетчеры автопарков. В свободное от работы время они обходили город, где проводили доразведку "нужных" объектов.

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Также, как сообщается, злоумышленники заводили доверительные разговоры с персоналом АЗС и магазинов, чтобы "втемную" узнать о вражеских "прилетах" и их последствиях.

Всю собранную информацию приспешники агрессора передавали руководительнице группы, которая дальше "отчитывалась" в военную разведку РФ (известную как гру). Коммуникацию с оккупантами дистанционно поддерживала через "связного" с левобережья Херсонщины.

Разведывательную информацию захватчики планировали учесть для подготовки новых и корректировки повторных ударов по городу.

Однако правоохранители сорвали планы захватчиков. Одновременно, как сообщается, были проведены мероприятия для обеспечения безопасности личного состава и военной техники Сил обороны в областном центре.

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Во время обысков по адресам проживания информаторов рф обнаружена кремлевская символика, шевроны росгвардии и прочее.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили четырем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет тюрьмы.