Готовили ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ: задержана агентурная группа фсб

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агентурную группу фсб, которая готовила ракетные удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

"В результате спецоперации в Киеве и в Одессе задержаны два агента фсб. Они готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах", - сообщили в СБУ в соцсетях.

По данным спецслужбы, в зоне особого внимания агентов были "армейские подразделения, которые обеспечивают охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны в Полтавской области, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ".

"Для скрытого сбора разведданных один из российских агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, которая поставляет продукты питания подразделениям Сил обороны. Другой фигурант - собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. Также он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, которая обеспечивает электричеством и теплом значительную часть столичного региона", - рассказали в спецслужбе.

"По имеющимся данным, эта информация нужна была агрессору для принятия решения по корректировке повторных или осуществления новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне", - сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ, как отмечается, своевременно разоблачили разведывательную активность российских агентов. Во время спецоперации оба злоумышленника были задержаны "на горячем", когда они шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.

По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой - 24-летний киевлянин.

В конце января этого года они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником фсб по москве и московской области, отметили в СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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