Работница детского сада корректировала ракетные удары по Харькову - СБУ

Правоохранители задержали еще одну агентку российской разведки, которая работала в детском саду и корректировала вражеские ракетно-дроновые удары по Харькову. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Злоумышленницей оказалась работница местного детского сада. В свободное от работы время она помогала рашистам попасть в пункты базирования Сил обороны в областном центре - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, для наведения вражеского огня фигурантка получала от оккупантов геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.

Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить там ориентировочное количество личного состава и военной техники.

Затем полученные сведения агентка мессенджером передавала своему российскому куратору с обозначением координат на Google-картах.

На основании агентурного "отчета" оккупанты готовили воздушные атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed - указали в СБУ.

Как сообщили в ведомстве, вражеская пособница была разоблачена еще на начальном этапе ее разведывательной активности. Также в это время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования защитников Харькова.

Правоохранители задержали злоумышленницу в собственном доме.

По данным следствия, женщина была дистанционно завербована российской разведкой осенью 2023 года. В поле зрения оккупантов она попала через своего знакомого из города Купянск, который во время захвата райцентра бежал в рф и присоединился к вражеским войскам.

Во время обысков в доме задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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