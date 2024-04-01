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Работница детского сада корректировала ракетные удары по Харькову - СБУ
Работницу детского сада в Харькове задержали за то, что она действовала как агент российской разведки, предоставляя координаты и разведывательные данные для корректировки вражеских ударов по городу.
Франция ожидает, что Китай направит рф очень четкие сигналы из-за войны в Украине
Франция ожидает от Китая очень четких сигналов россии в связи с войной в Украине.
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Российские войска наносят удары по городу Харькову и прилегающим районам, жителей просят быть в укрытиях.
Пыль из Сахары достигла Украины: людям советуют закрывать окна
Пыль из Сахары пришла в Украину и сегодня распространится на большинство регионов, создавая потенциальные риски для здоровья уязвимых групп населения, которым рекомендуется закрыть окна.
Враг снова атаковал высоковольтную подстанцию, дефицита электричества нет - Минэнерго
Российская армия атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, повредив оборудование. Дефицита электроэнергии в Украине нет и аварийные отключения не применяются.
Вражеская ДРГ пытались зайти на Сумщине: пограничники отбили нападение
Украинские пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть на территорию Сумской области, вступили в перестрелку и заставили врага отступить.
С 1 апреля в Киеве и Днепре на некоторых дорогах увеличивают разрешенную скорость движения
С 1 апреля по 1 ноября разрешенная скорость движения транспортных средств была увеличена до 80 км/ч на некоторых участках дорог в Киеве и 70 км/ч на некоторых улицах в Днепре, а камеры фиксации нарушений были перенастроены соответствующим образом.
Курс валют на 1 апреля: доллар и евро продолжают падать в цене
Национальный банк установил официальный обменный курс на уровне 38,9974 UAH/USD, укрепив гривну на 23 копейки, и 42,16 UAH/EUR.
Местные выборы в Турции: оппозиция поразила Эрдогана исторической победой
Главная оппозиционная партия Турции CHP одержала крупные победы в Стамбуле и Анкаре, нанеся значительный удар по правящей партии президента Эрдогана AKP на местных выборах.
Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области
Буданов отрицает, что россияне впервые применили 1500-килограммовую бомбу в Сумской области, заявив, что они неоднократно использовали такие бомбы ранее.