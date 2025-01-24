Готовила ракетный удар по казармам по заказу фсб: на Львовщине задержали курсантку военного вуза

Во Львовской области задержали курсантку военного института, которая по заказу фсб готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила агента фсб, которая хотела навести ракетный удар рф по одному из военных институтов Украины.

По материалам дела, пособницей врага оказалась курсантка, которая училась в этом заведении и сотрудничала с рашистами за обещание денежного вознаграждения.

По данным СБУ, больше всего врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм этого института, который после начала полномасштабной войны передислоцировали из Харькова во Львовскую область.

Как установило расследование, предательница собиралась передать фсб геолокации служебных зданий вуза, в которых находились другие курсанты, в частности ее одногруппники.

По инструкции оккупантов их соратница должна была самовольно покинуть территорию режимного объекта накануне вражеского обстрела.

Затем фсб должна была осуществить "эвакуацию" своего агента из Украины на территорию рф, в том числе транзитом через третьи страны.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предательницу и поэтапно задокументировала ее преступления. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности мест обучения и проживания курсантов украинского вуза.

На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала злоумышленницу, когда она пыталась передать координаты "целей" фсб и после этого сбежать за пределы военного института.

На месте задержания у агента изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Добавим

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.