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Готувала ракетний удар по казармах на замовлення фсб: на Львівщині затримали курсантку військового вишу

Готувала ракетний удар по казармах на замовлення фсб: на Львівщині затримали курсантку військового вишу

Київ • УНН

 • 28728 перегляди

У Львівській області викрили агентку фсб, яка планувала передати координати казарм військового інституту для ракетного удару. Курсантка мала намір зрадити своїх одногрупників за грошову винагороду.

У Львівській області затримали курсантку військового інституту, яка на замовлення фсб готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентку фсб, яка хотіла навести ракетний удар рф по одному з військових інститутів України.

За матеріалами справи, поплічницею ворога виявилася курсантка, яка навчалася у цьому закладі і співпрацювала з рашистами за обіцянку грошової винагороди.

За даними СБУ, найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область.

Як встановило розслідування, зрадниця збиралася передати фсб геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники.

За інструкцією окупантів їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об’єкта напередодні ворожого обстрілу.

Потім фсб повинна була здійснити "евакуацію" своєї агентки з України на територію рф, зокрема транзитом через треті країни.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочини. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення місць навчання та проживання курсантів українського вишу.

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати "цілей" фсб і після цього втекти за межі військового інституту.

На місці затримання в агентки вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Додамо

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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