Государственные предприятия получили более 16 млрд грн прибыли в 2024 году: какая отрасль оказалась самой прибыльной

В 2024 году государственные предприятия Украины почти вдвое увеличили совокупную прибыль по сравнению с предыдущим годом — более 16 млрд гривен против 8,8 млрд в 2023-м. При этом размер убытков госкомпаний уменьшился почти на 3 млрд гривен. Основные прибыли обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и транспортной отрасли, тогда как наибольшие убытки получил сектор добывающей промышленности. Об этом сообщают аналитики системы Youcontrol, передает УНН.

Детали

Как сообщают аналитики, по данным ЕГР в Украине 1568 компаний с организационно-правовой формой "Государственное предприятие", не находящихся в состоянии прекращения. Треть, а именно 506 действующих госпредприятий зарегистрированы в Киеве, 131 — во временно оккупированном Крыму, 117 — в Донецкой области.

Сообщается, что из проанализированной выборки 628 предприятий имеют обнародованную финансовую отчетность за 2024 год. Тогда как в 2023 году данные о финансово-имущественном состоянии в Госстат подали 643 государственных предприятия.

Совокупная прибыль 331 компании, обнародовавшей финотчетность за 2024 год, составила более 16 млрд гривен. В то же время в 2024 году 274 компании получили убыток на общую сумму 6,7 млрд гривен. Прибыль еще 23 компаний в 2024 году равна нулю. Совокупная прибыль государственных предприятий с имеющимися данными финансовой отчетности в 2024 году почти вдвое превысила аналогичный показатель 2023-го. В 2023 году 343 госпредприятия заработали 8,8 млрд гривен. Также уменьшился размер убытков почти на 3 млрд гривен в 2024 году. В 2023-м совокупный размер убытка 275 госкомпаний составил 9,6 млрд гривен — сообщают аналитики.

В десятку крупнейших по размеру чистой прибыли в 2024 году вошли государственные компании, зарегистрированные в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Доля прибыли государственных предприятий именно из этих регионов составляет более 97% от совокупной прибыли всех проанализированных компаний за 2024 год.

Наибольшее количество из проанализированных компаний зарегистрированы в таких отраслях как:

профессиональная, научная и техническая деятельность — 437;

сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство — 255;

перерабатывающая промышленность — 221.

Наибольшую совокупную сумму прибыли в 6,7 млрд гривен в 2024 году получили государственные компании, работающие в перерабатывающей промышленности. 91% от этой суммы приходится на прибыль одной компании. По результатам 2024-го прибыльной для государственных предприятий стала сфера "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность". 16 компаний, задействованных в данном секторе, совокупно заработали 5,2 млрд гривен. Отметим, что 5 из этих компаний входят в десятку крупнейших государственных предприятий по размеру чистой прибыли за 2024 год. А вот совокупная сумма убытка 18 компаний указанной сферы в 2024 году составила 1,64 млрд гривен. Именно компания из транспортной отрасли по результатам прошлого года получила наибольшую сумму убытка в 1,2 млрд гривен среди всех проанализированных компаний из выборки — добавляют аналитики.

Общая прибыль 83 госкомпаний, задействованных в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в 2024 году составила 2,6 млрд гривен, а в то же время наибольшую совокупную сумму убытков в 2,4 млрд гривен в 2024 году получили 16 госпредприятий, работающих в секторе "Добывающая промышленность и разработка карьеров".

Однако отмечается, что финансовую отчетность обнародовали лишь 40% из проанализированных государственных компаний, что вероятно может свидетельствовать об отсутствии деятельности части из тех предприятий, которые не подали свои финпоказатели.

Напомним

