11:22 • 10283 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
09:46 • 11832 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
09:29 • 22586 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 91944 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54 • 37469 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 38062 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 37679 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 161012 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 138539 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
19 августа, 11:23 • 122054 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Государственные предприятия получили более 16 млрд грн прибыли в 2024 году: какая отрасль оказалась самой прибыльной

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Государственные предприятия Украины в 2024 году получили более 16 млрд грн прибыли, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшую прибыль принесла перерабатывающая промышленность и транспортная отрасль.

Государственные предприятия получили более 16 млрд грн прибыли в 2024 году: какая отрасль оказалась самой прибыльной

В 2024 году государственные предприятия Украины почти вдвое увеличили совокупную прибыль по сравнению с предыдущим годом — более 16 млрд гривен против 8,8 млрд в 2023-м. При этом размер убытков госкомпаний уменьшился почти на 3 млрд гривен. Основные прибыли обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и транспортной отрасли, тогда как наибольшие убытки получил сектор добывающей промышленности. Об этом сообщают аналитики системы Youcontrol, передает УНН.

Детали

Как сообщают аналитики, по данным ЕГР в Украине 1568 компаний с организационно-правовой формой "Государственное предприятие", не находящихся в состоянии прекращения. Треть, а именно 506 действующих госпредприятий зарегистрированы в Киеве, 131 — во временно оккупированном Крыму, 117 — в Донецкой области.

Сообщается, что из проанализированной выборки 628 предприятий имеют обнародованную финансовую отчетность за 2024 год. Тогда как в 2023 году данные о финансово-имущественном состоянии в Госстат подали 643 государственных предприятия.

Совокупная прибыль 331 компании, обнародовавшей финотчетность за 2024 год, составила более 16 млрд гривен. В то же время в 2024 году 274 компании получили убыток на общую сумму 6,7 млрд гривен. Прибыль еще 23 компаний в 2024 году равна нулю. Совокупная прибыль государственных предприятий с имеющимися данными финансовой отчетности в 2024 году почти вдвое превысила аналогичный показатель 2023-го. В 2023 году 343 госпредприятия заработали 8,8 млрд гривен. Также уменьшился размер убытков почти на 3 млрд гривен в 2024 году. В 2023-м совокупный размер убытка 275 госкомпаний составил 9,6 млрд гривен

— сообщают аналитики.

В десятку крупнейших по размеру чистой прибыли в 2024 году вошли государственные компании, зарегистрированные в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Доля прибыли государственных предприятий именно из этих регионов составляет более 97% от совокупной прибыли всех проанализированных компаний за 2024 год.

Наибольшее количество из проанализированных компаний зарегистрированы в таких отраслях как:

  • профессиональная, научная и техническая деятельность — 437;
    • сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство — 255;
      • перерабатывающая промышленность — 221.

        Наибольшую совокупную сумму прибыли в 6,7 млрд гривен в 2024 году получили государственные компании, работающие в перерабатывающей промышленности. 91% от этой суммы приходится на прибыль одной компании. По результатам 2024-го прибыльной для государственных предприятий стала сфера "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность". 16 компаний, задействованных в данном секторе, совокупно заработали 5,2 млрд гривен. Отметим, что 5 из этих компаний входят в десятку крупнейших государственных предприятий по размеру чистой прибыли за 2024 год. А вот совокупная сумма убытка 18 компаний указанной сферы в 2024 году составила 1,64 млрд гривен. Именно компания из транспортной отрасли по результатам прошлого года получила наибольшую сумму убытка в 1,2 млрд гривен среди всех проанализированных компаний из выборки

        — добавляют аналитики.

        Общая прибыль 83 госкомпаний, задействованных в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в 2024 году составила 2,6 млрд гривен, а в то же время наибольшую совокупную сумму убытков в 2,4 млрд гривен в 2024 году получили 16 госпредприятий, работающих в секторе "Добывающая промышленность и разработка карьеров".

        Однако отмечается, что финансовую отчетность обнародовали лишь 40% из проанализированных государственных компаний, что вероятно может свидетельствовать об отсутствии деятельности части из тех предприятий, которые не подали свои финпоказатели.

        Напомним

        В 2024 году средняя годовая зарплата чрезвычайного и полномочного посла достигла 2,95 млн грн – сюда входят компенсационные выплаты как часть Фонда оплаты труда.

        Павел Башинский

