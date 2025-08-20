$41.360.10
Державні підприємства отримали понад 16 млрд грн прибутку у 2024 році: яка галузь виявилася найприбутковішою

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

Державні підприємства України у 2024 році отримали понад 16 млрд грн прибутку, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році. Найбільші прибутки принесла переробна промисловість та транспортна галузь.

Державні підприємства отримали понад 16 млрд грн прибутку у 2024 році: яка галузь виявилася найприбутковішою

У 2024 році державні підприємства України майже вдвічі збільшили сукупний прибуток порівняно з попереднім роком - понад 16 млрд гривень проти 8,8 млрд у 2023-му. При цьому розмір збитків держкомпаній зменшився майже на 3 млрд гривень. Основні прибутки забезпечили підприємства переробної промисловості та транспортної галузі, тоді як найбільші збитки отримав сектор добувної промисловості. Про це повідомляють аналітики системи Youcontrol, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють аналітики, за даними ЄДР в Україні 1568 компаній з організаційно-правовою формою "Державне підприємство", що не перебувають в стані припинення. Третина, а саме 506 діючих держпідприємств зареєстровані у Києві, 131 - у тимчасово окупованому Криму, 117 - у Донецькій області.

Повідомляється, що з проаналізованої вибірки 628 підприємств мають оприлюднену фінансову звітність за 2024 рік. Тоді як в 2023 році дані про фінансово-майновий стан до Держстату подали 643 державні підприємства.

Сукупний прибуток 331 компанії, що оприлюднили фінзвітність за 2024 рік, склав понад 16 млрд гривень. Водночас у 2024 році 274 компанії отримали збиток на загальну суму 6,7 млрд гривень. Прибуток ще 23 компаній у 2024 році дорівнює нулю. Сукупний прибуток державних підприємств з наявними даними фінансової звітності у 2024 році майже вдвічі перевищив аналогічний показник 2023-го. У 2023 році 343 держпідприємства заробили 8,8 млрд гривень. Також зменшився розмір збитків майже на 3 млрд гривень у 2024 році. У 2023-му сукупний розмір збитку 275 держкомпаній становив 9,6 млрд гривень

- повідомляють аналітики.

До десятки найбільших за розміром чистого прибутку у 2024 році увійшли державні компанії, що зареєстровані в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Частка прибутку державних підприємств саме з цих регіонів складає більш ніж 97% від сукупного прибутку всіх проаналізованих компаній за 2024 рік.

Найбільша кількість з проаналізованих компаній зареєстровані в таких галузях як:

  • професійна, наукова та технічна діяльність - 437;
    • сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - 255;
      • переробна промисловість - 221.

        Найбільшу сукупну суму прибутку у 6,7 млрд гривень у 2024 році отримали державні компанії, що працюють у переробній промисловості. 91% від цієї суми припадає на прибуток однієї компанії. За результатами 2024-го прибутковою для державних підприємств стала сфера "Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність". 16 компаній, що задіяні в даному секторі, сукупно заробили 5,2 млрд гривень. Зазначимо, що 5 з цих компаній входять до десятки найбільших державних підприємств за розміром чистого прибутку за 2024 рік. А от сукупна сума збитку 18 компаній зазначеної сфери у 2024 році склала 1,64 млрд гривень. Саме компанія з транспортної галузі за результатами минулого року отримала найбільшу суму збитку в 1,2 млрд гривень серед усіх проаналізованих компаній з вибірки

        - додають аналітики.

        Загальний прибуток 83 держкомпаній, що задіяні у сільському, лісовому та рибному господарстві, у 2024 році склав 2,6 млрд гривень, а водночас найбільшу сукупну суму збитків у 2,4 млрд гривень у 2024 році отримали 16 держпідприємств, що працюють в секторі "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів".

        Однак наголошується, що фінансову звітність оприлюднили лише 40% з проаналізованих державних компаній, що ймовірно може свідчити про відсутність діяльності частини з тих підприємств, що не подали свої фінпоказники.

        Нагадаємо

        У 2024 році середня річна зарплата надзвичайного і повноважного посла сягнула 2,95 млн грн – сюди входять компенсаційні виплати як частина Фонду оплати праці.

        Павло Башинський

        Економіка
        Гривня
        Донецька область
        Одеська область
        Дніпропетровська область
        Крим
        Україна
        Київ