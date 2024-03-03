Госсекретарь Франции по европейским делам об отправке войск в Украину: "Было бы ошибкой исключить обсуждение"

Государственный секретарь Франции по европейским делам Жан-Ноэль Барро считает, что Украина борется за безопасность Франции и Европы, а также считает ошибкой не обсуждать дальнейшие возможности помощи Европы Украине. Об этом Барро заявил изданию JDD, передает УНН.

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"Борьба украинцев - это и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистическая фантазия путина явно не ограничивается Украиной. Собрав двадцать семь глав государств и правительств в Париже, Президент Республики продемонстрировал единство и решимость этих стран делать больше, лучше и иначе для удовлетворения потребностей украинского сопротивления. Было бы серьезной ошибкой исключить обсуждение наших возможностей. Он был бы виноват в том, что поддался духу капитуляции", - сказал Барро.

Он подчеркнул, что внешняя политика является вопросом национального суверенитета и президента Франции, но с начала войны в Украине его страна действовала в рамках Европейского Союза, консультируясь со всеми партнерами.

Барро также отметил, что европейская оборона "с началом российской агрессии в Украине приобрела совершенно новое измерение, в частности благодаря Европейскому фонду мира, который позволил профинансировать подготовку украинских военных, передачу военной техники Украине и позволяет осуществлять совместные закупки и производственные операции".

Напомним,

После встречи президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал перспективу отправки войск в Украину, что вызвало серию заявлений со стороны западных союзников, включая Канаду, которые отвергли идею отправки боевых подразделений в Украину.