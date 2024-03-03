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Госсекретарь Франции по европейским делам об отправке войск в Украину: "Было бы ошибкой исключить обсуждение"

Госсекретарь Франции по европейским делам об отправке войск в Украину: "Было бы ошибкой исключить обсуждение"

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 15:53  •  14085 просмотра

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Государственный секретарь Франции по европейским делам заявил, что было бы ошибкой не обсуждать дальнейшие возможности европейской помощи Украине, поскольку украинцы борются за европейскую безопасность против империалистических амбиций России.

Государственный секретарь Франции по европейским делам Жан-Ноэль Барро считает, что Украина борется за безопасность Франции и Европы, а также считает ошибкой не обсуждать дальнейшие возможности помощи Европы Украине. Об этом Барро заявил изданию JDD, передает УНН.

Детали

"Борьба украинцев - это и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистическая фантазия путина явно не ограничивается Украиной. Собрав двадцать семь глав государств и правительств в Париже, Президент Республики продемонстрировал единство и решимость этих стран делать больше, лучше и иначе для удовлетворения потребностей украинского сопротивления. Было бы серьезной ошибкой исключить обсуждение наших возможностей. Он был бы виноват в том, что поддался духу капитуляции", - сказал Барро.

Он подчеркнул, что внешняя политика является вопросом национального суверенитета и президента Франции, но с начала войны в Украине его страна действовала в рамках Европейского Союза, консультируясь со всеми партнерами.

Барро также отметил, что европейская оборона "с началом российской агрессии в Украине приобрела совершенно новое измерение, в частности благодаря Европейскому фонду мира, который позволил профинансировать подготовку украинских военных, передачу военной техники Украине и позволяет осуществлять совместные закупки и производственные операции".

Напомним,

После встречи президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал перспективу отправки войск в Украину, что вызвало серию заявлений со стороны западных союзников, включая Канаду, которые отвергли идею отправки боевых подразделений в Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

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