Канада відкрита щодо відправки військових до України, але для небойових задач - міністр оборони країни
Київ • УНН
Канада відкрита щодо відправки обмеженої кількості військового персоналу для навчання українських військ в Україні.
Міністр оборони Канади Білл Блер в інтерв'ю Toronto Star заявив, що за правильних умов Канада відкрита для відправки військ в Україну з небойовою місією, пише УНН.
Деталі
"Канада відкрита щодо відправки обмеженої кількості військового персоналу для навчання українських військ в Україні, якщо така операція відбуватиметься далеко від лінії фронту війни з росією в чіткій, небойовій ролі", - цитує Блера видання.
Я не хочу розміщувати особовий склад збройних сил Канади поблизу театру бойових дій, який може створити враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі
Блер сказав, що ця ідея обговорювалася раніше цього тижня в Парижі, де він був присутній на саміті з безпеки разом із союзниками Канади з НАТО та іншими прихильниками України.
Доповнення
Після зустрічі президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив перспективу відправлення військ в Україну, що викликало серію заяв з боку західних союзників, включаючи Канаду, які відкинули ідею відправлення бойових підрозділів до України.