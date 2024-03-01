Канада открыта для отправки военных в Украину, но для небоевых задач - министр обороны страны
Киев • УНН
Канада открыта относительно отправки ограниченного количества военного персонала для обучения украинских войск в Украине.
Министр обороны Канады Билл Блэр в интервью Toronto Star заявил, что при правильных условиях Канада открыта для отправки войск в Украину с небоевой миссией, пишет УНН.
Детали
"Канада открыта относительно отправки ограниченного количества военного персонала для обучения украинских войск в Украине, если такая операция будет происходить вдали от линии фронта войны с россией в четкой, небоевой роли", - цитирует Блэра издание.
Я не хочу размещать личный состав вооруженных сил Канады вблизи театра боевых действий, который может создать впечатление, что мы берем на себя какой-либо компонент боевой роли
Блэр сказал, что эта идея обсуждалась ранее на этой неделе в Париже, где он присутствовал на саммите по безопасности вместе с союзниками Канады по НАТО и другими сторонниками Украины.
Дополнение
После встречи президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал перспективу отправки войск в Украину, что вызвало серию заявлений со стороны западных союзников, включая Канаду, которые отвергли идею отправки боевых подразделений в Украину.
Канада открыта для отправки военных в Украину, но для небоевых задач - министр обороны страны
Канада открыта относительно отправки ограниченного количества военного персонала для обучения украинских войск в Украине.
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