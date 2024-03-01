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Канада открыта для отправки военных в Украину, но для небоевых задач - министр обороны страны

Канада открыта для отправки военных в Украину, но для небоевых задач - министр обороны страны

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 11:19  •  11451 просмотра

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Канада открыта относительно отправки ограниченного количества военного персонала для обучения украинских войск в Украине.

Министр обороны Канады Билл Блэр в интервью Toronto Star заявил, что при правильных условиях Канада открыта для отправки войск в Украину с небоевой миссией, пишет УНН.

Детали

"Канада открыта относительно отправки ограниченного количества военного персонала для обучения украинских войск в Украине, если такая операция будет происходить вдали от линии фронта войны с россией в четкой, небоевой роли", - цитирует Блэра издание.

Я не хочу размещать личный состав вооруженных сил Канады вблизи театра боевых действий, который может создать впечатление, что мы берем на себя какой-либо компонент боевой роли

- сказал министр обороны Канады.

Блэр сказал, что эта идея обсуждалась ранее на этой неделе в Париже, где он присутствовал на саммите по безопасности вместе с союзниками Канады по НАТО и другими сторонниками Украины.

Дополнение

После встречи президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал перспективу отправки войск в Украину, что вызвало серию заявлений со стороны западных союзников, включая Канаду, которые отвергли идею отправки боевых подразделений в Украину.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Канада відкрита щодо відправки військових до України, але для небойових задач - міністр оборони країни
Canada is open to sending troops to Ukraine, but for non-combat missions - Defense Minister
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Канада открыта для отправки военных в Украину, но для небоевых задач - министр обороны страны

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