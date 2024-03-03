Держсекретар Франції з європейських справ про відправку військ в Україну: "Було би помилкою виключити обговорення"
Київ • УНН
Державний секретар Франції з європейських справ заявив, що було б помилкою не обговорювати подальші можливості європейської допомоги Україні, оскільки українці борються за європейську безпеку проти імперіалістичних амбіцій росії.
Державний секретар Франції з європейських справ Жан-Ноель Барро вважає, що Україна бореться за безпеку Франції та Європи, а також вважає помилкою не обговорювати подальші можливості допомоги Європи Україні. Про це Барро заявив виданню JDD, передає УНН.
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"Боротьба українців – це і наша боротьба. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи та Франції, адже імперіалістична фантазія путіна вочевидь не обмежується Україною. Зібравши двадцять сім глав держав і урядів у Парижі, Президент Республіки продемонстрував єдність і рішучість цих країн робити більше, краще та інакше для задоволення потреб українського опору. Було б серйозною помилкою виключити обговорення наших можливостей. Він був би винен у тому, що піддався духу капітуляції", - сказав Барро.
Він наголосив, що зовнішня політика є питанням національного суверенітету і президента Франції, але з початку війни в Україні його країна діяла в рамках Європейського Союзу, консультуючись з усіма партнерами.
Барро також зазначив, що європейська оборона "з початком російської агресії в Україні набула абсолютно нового виміру, зокрема завдяки Європейському фонду миру, що дозволив профінансувати підготовку українських військових, передачу військової техніки Україні та дає змогу здійснювати спільні закупівлі та виробничі операції".
Нагадаємо
Після зустрічі президент Франції Еммануель Макрон оприлюднив перспективу відправлення військ в Україну, що викликало серію заяв з боку західних союзників, включаючи Канаду, які відкинули ідею відправлення бойових підрозділів до України.