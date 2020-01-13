Водка за миллион долларов: составлен рейтинг ТОП-5 самых дорогих напитков

Billionaire Vodka — 7,25 млн. дол. — продается в дизайнерской пятилитровой бутылке от Leon Verres. Бутылка включает в себя не только алкогольный напиток, изготовлен по классическому рецепту, но и бриллианты. Именно они покоятся на дне напитка, а также покрывают его сосуд сверху.
The Eye of the Dragon — 5,5 млн дол. “Глаз Дракона” — так в переводе называется продукт. Дракон, символизирующий богатство и удачу, выгравирован на бутылке, которая, кстати, усыпана большим количеством мелких бриллиантов.
Billionaire Vodka — 3,7 млн дол. — модный и аутентичный напиток, который вышел на рынок в 2012 году. Создатели бренда отмечают чистоту водки, которая предварительно прошла неисчислимое количество процессов фильтрации. В бутылке имеются бриллианты.
Russo-Baltique Vodka — 1,3 млн дол. — тоже не без драгоценной: пробка бутылки изготовлена из золота и украшена брильянтами.
DIVA Premium Vodka — 1 млн дол. Титул самой гламурной водки в мире предполагает, что при изготовлении DIVA Premium не обошлось без особо шикарных технологий. И это действительно так. Высококачественный напиток трижды фильтруют сквозь лед, бриллиантовую крошку и березовый уголь. При создании бутылки использовались драгоценные камни.
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Как писал УНН, к ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся такие ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).
Напомним, согласно данным Госстата, за три года Украина нарастила экспорт водки почти на треть.