Горілка за мільйон доларів: складено рейтинг ТОП-5 найдорожчих напоїв

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Американські експерти опублікували список найдорожчих торгових марок горілки, передає УНН з посиланням на financesonline.com.

  • Billionaire Vodka — 7,25 млн. дол. — продається в дизайнерській п’ятилітровій пляшці від Leon Verres. Пляшка включає в себе не тільки алкогольний напій, виготовлений за класичним рецептом, але і діаманти. Саме вони лежать на дні напою, а також покривають його посудину зверху.
  • The Eye of the Dragon — 5,5 млн дол. “Око Дракона” — так в перекладі називається продукт. Дракон, що символізує багатство і успіх, вигравіруваний на пляшці, яка, до речі, усипана великою кількістю дрібних діамантів.
  • Billionaire Vodka — 3,7 млн дол. — модний і автентичний напій, який вийшов на ринок в 2012 році. Творці бренду відзначають чистоту горілки, яка попередньо пройшла незліченна кількість процесів фільтрації. У пляшці є діаманти.
  • Russo-Baltique Vodka — 1,3 млн дол. — теж не без дорогоцінної: пробка пляшки виготовлена з золота і прикрашена діамантами.
  • DIVA Premium Vodka — 1 млн дол. Титул найгламурнішої горілки в світі передбачає, що при виготовленні DIVA Premium не обійшлося без особливо шикарних технологій. І це дійсно так. Високоякісний напій тричі фільтрують крізь лід, діамантову крихту і березове вугілля. При створенні пляшки використовувалися дорогоцінні камені.

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    Як писав УНН, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ" Немірофф “), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

    Нагадаємо, згідно з даними Держстату, за три роки Україна наростила експорт горілки майже на третину.

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