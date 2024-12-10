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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Google раскрыл самые популярные поисковые запросы украинцев в 2024 году

Google раскрыл самые популярные поисковые запросы украинцев в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 6128 просмотра

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«График отключения света» стал самым популярным запросом украинцев в Google в 2024 году. Среди других топ-запросов - «Евро 2024», Александр Сырский, «20 дней в Мариуполе» и EcoFlow.

«График отключения света» - самый популярный запрос в Google среди украинцев в 2024 году, пишет УНН со ссылкой на Google.

детали

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2024 року став запит "Графік відключення світла". На іншій позиції опинився запит "Євро 2024", а на третій – "Сірський". Також у топі запитів року - "Олімпійські ігри 2024"," Великдень 2024 "та"Суджа".

Среди личностей, которых "гуглили" первое место занимает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинцы также активно интересовались такими людьми, как Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна.

Что касается потерь 2024 года, больше всего запросов было об Ирине Фарион, Алексее Навальном и Алене Делоне.

А вот в запросах категории "Фильмы" первое место занял украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". На второй и третьей позициях – анимация "Мыслями наизнанку 2" и космическая фантастика "Дюна. Часть вторая".

По запросам, касающимся покупок, украинцы больше всего интересовались EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также, популярными стали дубайский шоколад, Сквиш лапка и тюбинг.

В 2024 году украинские пользователи искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦПАУ и КАБ. кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов "терриконы", "квадроберы" и "чиназес", а также, что такое очереди отключения света и справка ок-7.

Напомним

Поисковые запросы Google о переезде в Канаду выросли на 1270%, в Новую Зеландию - на 2000%, в Австралию - на 820%. Иммиграционные юристы сообщают о резком увеличении обращений от американцев.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоТехнологии
kamala-kharrisКамала Харрис
novaya-zelandiyaНовая Зеландия
dubaiДубай
avstraliyaАвстралия
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
googleГугл