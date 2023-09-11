Гонка технологий: компания Meta готовит искусственный интеллект нового поколения

Детали

По словам некоторых источников, Meta планирует начать обучение новой системы искусственного интеллекта, известной как Большая языковая модель, в начале 2024 года.

Планы по новой версии ИИ, о которой ранее не сообщалось, являются частью усилий СЕО компании Марка Цукерберга по утверждению Meta как основной силы в мире искусственного интеллекта.

Известно, что Цукерберг настаивает на том, чтобы новая система была с открытым исходным кодом и была доступна сторонним компаниям для создания инструментов на базе искусственного интеллекта.

Разработчики уверены, что продукт сумеет в ближайшие годы занять наибольшую долю рынка.

Напомним

Ранее сообщалось, что китайская компания запустила конкурента ChatGPT.

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