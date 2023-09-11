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Гонка технологій: компанія Meta готує штучний інтелект нового покоління

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Компанія Meta розробляє штучний інтелект нового покоління із вдосконаленими алгоритмами. Про це повідомили у Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

За словами деяких джерел, Meta планує розпочати навчання нової системи штучного інтелекту, відомої як Велика мовна модель, на початку 2024 року.

Плани щодо нової версії ШІ, про яку раніше не повідомлялося, є частиною зусиль СЕО компанії Марка Цукерберга щодо затвердження Meta як основної сили у світі штучного інтелекту.

Відомо, що Цукерберг наполягає на тому, щоб нова система була з відкритим вихідним кодом і була доступна стороннім компаніям для створення інструментів на базі штучного інтелекту.

Розробники впевнені, що продукт зуміє найближчими роками зайняти найбільшу частку ринку.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що китайська компанія запустила конкурента ChatGPT. 

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