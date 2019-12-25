Гончарук поздравил украинцев с католическим Рождеством
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил украинцев, празднующих сегодня Рождество. Видео-поздравление премьер разместил на своем YouTube-канале, передает УНН.
“Искренне поздравляю всех, кто сегодня празднует Рождество. Пусть любовь и согласие сойдут на каждый дом в этот радостный день. Рождество — это праздник, который строится на настоящих ценностях: мир и единство. Мы можем иметь разные взгляды, но для совместного согласия мы должны быть едины, потому что Украина у нас одна. Желаю вам, чтобы сегодня и в любой другой день в вашей семье царили радость и настоящий уют. С Рождеством Христовым!”, — поздравил Гончарук.
Напомним, что сегодня празднуют Рождество по григорианскому календарю.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, отмечающих Рождество по григорианскому календарю, и призвал забыть о распрях.