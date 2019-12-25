Сьогодні святкують Різдво за григоріанським календарем
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Сьогодні усі християни західного обряду, а також більшість протестантських та ряд православних церков відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем, повідомляє УНН.
Католики всього світу, а також протестанти, послідовники Англіканської церкви і ряд православних (що слідують за Григоріанським календарем), відзначають у середу Різдво Христове. Папа Римський Франциск очолив вночі урочисту літургію у Базиліці святого Петра, що у Ватикані, яка транслювалася в прямому ефірі по всьому світу.
Різдво — одне з головних християнських свят, що відзначається на честь народження Ісуса Христа у Вифлеємі. У цьому році до Вифлеєма на Різдво з’їхалися тисячі християн зі всього світу. Точна дата народження Ісуса в Біблії не згадується, а багато істориків стверджують, що це і зовсім сталося навесні в II-IV століттях. Зокрема, точність точки відліку нашої ери в одній зі своїх праць, присвячених Христу, поставив під сумнів нині почесний Папа Римський Бенедикт XVI.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.
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