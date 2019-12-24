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Ватикан розпочав Різдвяну Літургію під проводом Понтифіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського розпочалася в ніч з 24 на 25 грудня. Дійство відбувається у Базиліці святого Петра, що у Ватикані. Про це пише УНН із посиланням на онлайн-трансляцію, яку веед Vatican Media.

“Прийняти благодать означає вміти дякувати. Але наше життя часто збігає далеко від вдячності. Сьогодні — саме той день, щоб наблизитися до кивота, до вертепу, до ясел, аби сказати „дякую“. Приймімо дар, яким є Ісус, щоб самим стати даром, як Ісус. Стати даром — означає надати життю сенсу. І це найкращий спосіб змінити світ: ми змінюємося, церква змінюється, історія змінюється тоді, коли ми починаємо бажати змінити не інших, але себе самих”, — звернувся понтифік до вірян під час проповіді.

Католики всього світу, а також протестанти, послідовники Англіканської церкви і ряд православних (що слідують за Григоріанським календарем), відзначають у середу, 25 грудня, Різдво Христове. Папа Римський Франциск очолив в ніч почав урочисту службу у Ватикані.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проти перенесення православного Різдва на 25 грудня виступають 64% українців — опитування

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