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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 10980 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Ватикан начал Рождественскую литургию под руководством понтифика

Ватикан начал Рождественскую литургию под руководством понтифика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Рождественская Литургия под руководством Папы Римского началась в ночь с 24 на 25 декабря. Действо происходит в Базилике святого Петра, в Ватикане. Об этом пишет УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию, которую ведет Vatican Media.

“Принять благодать значит уметь благодарить. Но наша жизнь часто сбегает далеко от благодарности. Сегодня — тот день, чтобы приблизиться к кивоте, к вертепу, к яслям, чтобы сказать „спасибо“. Примем в дар, которым является Иисус, чтобы самим стать даром, как Иисус. Стать даром — значит предоставить жизни смысла. И это лучший способ изменить мир: мы меняемся, церковь меняется, история меняется тогда, когда мы начинаем желать изменить других, но себя самих”, — обратился понтифик к верующим во время проповеди.

Католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных (следующих Григорианскому календарю), отмечают во среду, 25 декабря, Рождество Христово. Папа Римский Франциск в ночь на 25-е число начал торжественную службу в Ватикане.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против переноса православного Рождества на 25 декабря выступают 64% украинцев — опрос

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