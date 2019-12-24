Ватикан начал Рождественскую литургию под руководством понтифика

“Принять благодать значит уметь благодарить. Но наша жизнь часто сбегает далеко от благодарности. Сегодня — тот день, чтобы приблизиться к кивоте, к вертепу, к яслям, чтобы сказать „спасибо“. Примем в дар, которым является Иисус, чтобы самим стать даром, как Иисус. Стать даром — значит предоставить жизни смысла. И это лучший способ изменить мир: мы меняемся, церковь меняется, история меняется тогда, когда мы начинаем желать изменить других, но себя самих”, — обратился понтифик к верующим во время проповеди.

Католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных (следующих Григорианскому календарю), отмечают во среду, 25 декабря, Рождество Христово. Папа Римский Франциск в ночь на 25-е число начал торжественную службу в Ватикане.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.

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