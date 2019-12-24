Проти перенесення православного Різдва на 25 грудня виступають 64% українців – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Згідно з результатами опитування, 64% респондентів не підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 5-8 грудня 2019 року, передає УНН.
"Згідно результатів дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 64% респондентів проти такої ідеї. Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання і 4% - не змогли відповісти", - йдеться у результатах дослідження.
Вказано, що у динаміці зросла кількість тих, хто висловлюється за підтримку перенесення дати святкування Різдва. Наприклад, у 2016 році лише 15% підтримували цю ідею, 69% – були проти.
"Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують. У інших макрорегіонах опитані скоріше проти перенесення: у Центрі 23% – за і 66% – проти, на Півдні – 15% і 74% відповідно, на Сході – 14% і 74%. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку", - повідомляється в результатах опитування.
Довідка: опитування проводилось серед жителів України від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за регіонами, типом поселення, віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 5-8 грудня 2019 р.
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