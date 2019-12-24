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Против переноса православного Рождества на 25 декабря выступают 64% украинцев - опрос

Против переноса православного Рождества на 25 декабря выступают 64% украинцев - опрос

Киев  •  УНН

 • 51458 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Согласно результатам опроса, 64% респондентов не поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 5-8 декабря 2019 года, передает УНН.

"Согласно результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи. Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить", - говорится в результатах исследования.

Указано, что в динамике возросло количество тех, кто выступает за поддержку переноса даты празднования Рождества. Например, в 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против.

"Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в Центре 23% - за и 66% - против, на Юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74%. Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста", - сообщается в результатах опроса.

Справка: опрос проводился среди жителей Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по регионам, типу поселения, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 5-8 декабря 2019 года.

Напомним, синоптики дали прогноз на католическое Рождество.

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