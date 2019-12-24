До Вифлеєма на Різдво з'їхалися тисячі християн зі всього світу

КИЇВ. 25 грудня. УНН. На Святий вечір у вівторок, 24 грудня, у розташованому на Західному березі річки Йордан місті Вифлеєм зібралися тисячі християн з усього світу. Тут вони зустріли традиційну врочисту процесію з Єрусалима, яку очолив латинський патріарх Єрусалима П’єрбаттіста Піццабалла. Десятикілометровий шлях між містами процесія подолала автоколоною через ізраїльський контрольно-пропускний пункт, згодом її учасники йшли пішки. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.