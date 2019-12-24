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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 31827 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119073 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124842 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123089 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 145210 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110716 просмотра

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В Вифлеем на Рождество съехались тысячи христиан со всего мира

В Вифлеем на Рождество съехались тысячи христиан со всего мира

Киев  •  УНН

 • 10727 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. На Святвечер во вторник, 24 декабря, в расположенном на Западном берегу реки Иордан городе Вифлеем собрались тысячи христиан со всего мира. Здесь они встретили традиционную торжественную процессию из Иерусалима, которую возглавил латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла. Десятикилометровый путь между городами процессия преодолела автоколонной через израильский контрольно-пропускной пункт, впоследствии ее участники шли пешком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Для того, чтобы преодолеть последнюю часть пути недавно отреставрированной “Звездной улицы”, процессии понадобилось более двух часов. Патриарха приветствовали многочисленные местные жители и паломники. По дороге городом патриарха сопровождали 3146 скаутов с барабанами и волынками. “Увидеть этих людей здесь, увидеть их расположение, это — Рождество!”, — сказал Пиццабалла.

Как ожидается, в ночной мессе в церкви Святой Екатерины рядом с Храмом Рождества Христова, которую отслужит Пиццабалла, примет участие лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас. В Ватикане в базилике Святого Петра Рождественскую мессу отслужит Папа Римский Франциск. Праздничное благословение Urbi et Orbi он произнесет 25 декабря.

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По данным пресс-секретаря израильского министерства туризма Лидии Уайзман, на Рождественские праздники страну посетят около 165 тысяч паломников-христиан, на 10 процентов больше, чем в прошлом году. А министер туризма Палестинской автономии Рулав Мааях сообщила агентству новостей AFP, что Вифлеем в этом году посетили 3,5 миллиона туристов.

Впрочем, на праздновании в Вифлееме не будет многих желающих христиан из Сектора Газа. Израиль предоставил разрешения для посещения города только 306 заявителям с 950-ти. А из 117 католиков, проживающих в Газе, разрешение получили только 20.

В этом году в Вифлеем была возвращена христианская реликвия — кусочек дерева, из которого, как полагают, были сделаны ясли Иисуса Христа. Святыня с VII века хранилась в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме и ее распорядился отправить в Вифлеем Папа Римский Франциск.

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