Сегодня празднуют Рождество по григорианскому календарю
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Сегодня все христиане западного обряда, а также большинство протестантских и ряд православных церквей отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю, сообщает УНН.
Католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных (что следуют по Григорианскому календарю), отмечают в среду Рождество Христово. Папа Римский Франциск возглавил ночью торжественную литургию в Базилике святого Петра, в Ватикане, которая транслировалась в прямом эфире по всему миру.
Рождество — один из главных христианских праздников, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. В этом году в Вифлеем на Рождество съехались тысячи христиан со всего мира. Точная дата рождения Иисуса в Библии не упоминается, а многие историки утверждают, что это и вовсе произошло весной во II-IV веках. В частности, точность точки отсчета нашей эры в одной из своих работ, посвященных Христу, поставил под сомнение ныне почетный Папа Римский Бенедикт XVI.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.
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