Гончарук привітав українців з католицьким Різдвом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук привітав українців, які святкують сьогодні Різдво. Відео-привітання прем’єр розмістив на своєму YouTube-каналі, передає УНН.
“Щиро вітаю всіх, хто сьогодні святкую Різдво. Хай любов і злагода зійдуть на кожну домівку в цей радісний день. Різдво — це свято, яке будується на справжніх цінностях: мир та єдність. Ми можемо мати різні погляди, але для спільної злагоди ми маємо бути єдині, бо Україна у нас одна. Тож бажаю вам, щоб сьогодні та в будь-який інший день у вашій родині панували радість та справжній затишок. З Різдвом Христовим!”, — привітав Гончарук.
Нагадаємо, що сьогодні святкують Різдво за григоріанським календарем.
Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав українців, які відзначають Різдво за григоріанським календарем, та закликав забути про чвари.