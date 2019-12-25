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Гончарук привітав українців з католицьким Різдвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук привітав українців, які святкують сьогодні Різдво. Відео-привітання прем’єр розмістив на своєму YouTube-каналі, передає УНН.

“Щиро вітаю всіх, хто сьогодні святкую Різдво. Хай любов і злагода зійдуть на кожну домівку в цей радісний день. Різдво — це свято, яке будується на справжніх цінностях: мир та єдність. Ми можемо мати різні погляди, але для спільної злагоди ми маємо бути єдині, бо Україна у нас одна. Тож бажаю вам, щоб сьогодні та в будь-який інший день у вашій родині панували радість та справжній затишок. З Різдвом Христовим!”, — привітав Гончарук.

Нагадаємо, що сьогодні святкують Різдво за григоріанським календарем.

Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав українців, які відзначають Різдво за григоріанським календарем, та закликав забути про чвари.

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