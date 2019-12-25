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Зеленський привітав українців з католицьким Різдвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців, які відзначають Різдво за григоріанським календарем, та закликав забути про чвари. Відповідний допис Президент зробив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“У це світле свято забудьмо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир”, — написав Зеленський.

Він також зазначив, що “мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити”.

“Нехай світло першої Різдвяної зорі принесе щастя й добробут у кожну родину. З Різдвом Христовим!”, — привітав Президент.

Нагадаємо, Папа Франциск привітав християн з католицьким Різдвом.

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