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Папа Франциск привітав християн з католицьким Різдвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Голова Католицької Церкви, Папа Франциск привітав католиків у своєму Twitter із Різдвом Христовим, інформує УНН.

“Дорогі браття і сестри, якщо вам здається, що ваші руки порожні, а у вашому серці відсутня любов, то ця ніч для вас. Божа благодать засяє у вашому житті. Прийміть її та світло Різдва сяятиме для вас”, — написав Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, перед цим, пізно ввечері 24-го грудня, у Ватикані розпочалась Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського. Тим часом до Вифлеєма на Різдво з’їхалися тисячі християн зі всього світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проти перенесення православного Різдва на 25 грудня виступають 64% українців — опитування

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.

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