Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством

“Дорогие братья и сестры, если вам кажется, что ваши руки пусты, а в вашем сердце отсутствует любовь, то эта ночь для вас. Божья благодать засияет в вашей жизни. Примите ее и свет Рождества засиет для вас”, — написал Папа Римский Франциск.

Напомним, перед этим, поздно вечером 24-го декабря, в Ватикане началась Рождественская Литургия под руководством Папы Римского. Между тем в Вифлеем на Рождество съехались тысячи христиан со всего мира.

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Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.