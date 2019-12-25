Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Глава Католической Церкви, Папа Франциск поздравил католиков в своем Twitter с Рождеством Христовым, сообщает УНН.
“Дорогие братья и сестры, если вам кажется, что ваши руки пусты, а в вашем сердце отсутствует любовь, то эта ночь для вас. Божья благодать засияет в вашей жизни. Примите ее и свет Рождества засиет для вас”, — написал Папа Римский Франциск.
Напомним, перед этим, поздно вечером 24-го декабря, в Ватикане началась Рождественская Литургия под руководством Папы Римского. Между тем в Вифлеем на Рождество съехались тысячи христиан со всего мира.
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Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.