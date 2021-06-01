Главный редактор оппозиционного белорусского издания TUT.BY может сесть в тюрьму
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Один из независимых новостных сайтов в Беларуси, TUT.BY, заявил, что его главный редактор Марина Золотова была обвинена в деле об уклонении от уплаты налогов. Ей может грозить 3-7 лет тюрьмы, пишет УНН со ссылкой на TUT.BY
Детали
По словам Золотовой, дело было сфабриковано в рамках репрессий против СМИ. Золотов может угрожать 3-7 лет тюрьмы, если ее признают виновной после закрытого заседания.
Дополнение
Золотов “обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах”, заявила ее торговая точка.
Власть арестовала 13 работников TUT.BY в рамках репрессий после массовых акций протеста против президента-ветерана Александра Лукашенко, разразившихся в прошлом году после противоречивых выборов. TUT.BY был одним из самых читаемых сайтов новостей в Беларуси во время протестов.
Более 20 стран, включая Украину и США, входящих в Коалицию за свободу СМИ, обратились с заявлением по закоулкам освободить Романа Протасевича и других журналистов, задержанных в Беларуси.
Контекст
Находясь у власти с 1994 года, Лукашенко в прошлом году начал жесткое подавление протестов .
По данным правозащитных организаций, с августа за участие в уличных протестах задержаны около 35 000 человек. Десятки получили тюремные сроки . Власти говорят, что возбуждено более 1000 уголовных дел.
Осенью прошлого года правительство лишило Tut.by статуса официального СМИ.
Одна из журналисток Tut.by была приговорена к шести месяцам тюремного заключения в марте после того, как обжаловала официальное утверждение о том, что убитый протестующий был пьян в момент своей смерти. В среду ее отпустили из-за истечения срока заключения.
Украина , ЕС, США и ОБСЕ отреагировали на обыски и репрессии в отношении белорусского портала Tut.by.