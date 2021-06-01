Главный редактор оппозиционного белорусского издания TUT.BY может сесть в тюрьму

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28849 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 61593 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78948 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 233394 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133688 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401859 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317317 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215685 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245226 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255785 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
50%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 7106 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 5636 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 6228 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 3524 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12091 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 3124 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12141 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141122 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 233394 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401859 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13760 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22449 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51473 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75644 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60467 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Главный редактор оппозиционного белорусского издания TUT.BY может сесть в тюрьму

Киев • УНН

 • 15540 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Один из независимых новостных сайтов в Беларуси, TUT.BY, заявил, что его главный редактор Марина Золотова была обвинена в деле об уклонении от уплаты налогов. Ей может грозить 3-7 лет тюрьмы, пишет УНН со ссылкой на TUT.BY

Главный редактор оппозиционного белорусского издания TUT.BY может сесть в тюрьму

Детали

По словам Золотовой, дело было сфабриковано в рамках репрессий против СМИ. Золотов может угрожать 3-7 лет тюрьмы, если ее признают виновной после закрытого заседания.

Дополнение

Золотов “обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах”, заявила ее торговая точка.

Власть арестовала 13 работников TUT.BY в рамках репрессий после массовых акций протеста против президента-ветерана Александра Лукашенко, разразившихся в прошлом году после противоречивых выборов. TUT.BY был одним из самых читаемых сайтов новостей в Беларуси во время протестов.

Более 20 стран, включая Украину и США, входящих в Коалицию за свободу СМИ, обратились с заявлением по закоулкам освободить Романа Протасевича и других журналистов, задержанных в Беларуси.

Контекст

Находясь у власти с 1994 года, Лукашенко в прошлом году начал жесткое подавление протестов .

По данным правозащитных организаций, с августа за участие в уличных протестах задержаны около 35 000 человек. Десятки получили тюремные сроки . Власти говорят, что возбуждено более 1000 уголовных дел.

Осенью прошлого года правительство лишило Tut.by статуса официального СМИ.

Одна из журналисток Tut.by была приговорена к шести месяцам тюремного заключения в марте после того, как обжаловала официальное утверждение о том, что убитый протестующий был пьян в момент своей смерти. В среду ее отпустили из-за истечения срока заключения.

Украина , ЕС, США и ОБСЕ отреагировали на обыски и репрессии в отношении белорусского портала Tut.by.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75