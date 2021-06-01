Главный редактор оппозиционного белорусского издания TUT.BY может сесть в тюрьму

КИЕВ. 1 июня. УНН. Один из независимых новостных сайтов в Беларуси, TUT.BY, заявил, что его главный редактор Марина Золотова была обвинена в деле об уклонении от уплаты налогов. Ей может грозить 3-7 лет тюрьмы, пишет УНН со ссылкой на TUT.BY