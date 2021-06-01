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Головний редактор опозиційного білоруського видання TUT.BY може сісти до в’язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Один з незалежних сайтів новин у Білорусі, TUT.BY, заявив, що його головний редактор Марина Золотова була звинувачена у справі про ухилення від сплати податків. Їй може загрожувати 3-7 років в'язниці, пише УНН з посиланням на TUT.BY

Головний редактор опозиційного білоруського видання TUT.BY може сісти до в’язниці

Деталі

За словами Золотової, справа була сфабрикована в рамках репресій проти ЗМІ. Золотовій може загрожувати 3-7 років в’язниці, якщо її визнають винною після зачиненого засідання.

Доповнення

Золотову “звинувачують у співучасті в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах”, заявила її торгова точка.

Влада заарештувала 13 працівників TUT.BY в рамках репресій після масових акцій протесту проти президента-ветерана Олександра Лукашенко, що вибухнули минулого року після суперечливих виборів. TUT.BY був одним з найбільш читаних сайтів новин у Білорусі під час протестів.

Більше 20 країн, включно з Україною та США, що входять у Коаліцію за свободу ЗМІ, звернулися із заявою з закликом звільнити Романа Протасевича та інших журналістів, затриманих у Білорусі.

Контекст

Перебуваючи при владі з 1994 року, Лукашенко в минулому році почав жорстке придушення протестів.

За даними правозахисних організацій, з серпня за участь у вуличних протестах затримано близько 35 тисяч людей. Десятки отримали тюремні терміни. Влада каже, що порушено понад 1000 кримінальних справ.

Восени минулого року уряд позбавив Tut.by статусу офіційного ЗМІ.

Одна з журналісток Tut.by була засуджена до шести місяців тюремного ув’язнення в березні після того, як оскаржила офіційне твердження про те, що вбитий протестуючий був п’яний в момент своєї смерті. У середу її відпустили через закінчення терміну ув’язнення.

Україна, ЄС, США та ОБСЄ відреагували на обшуки та репресії щодо білоруського порталу Tut.by.

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