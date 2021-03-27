У Мінську сьогодні заплановані масштабні протести опозиції. Силовики стягують спецтехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні запланований перший протест "білоруської весни". З ранку в Мінську з'явилася спецтехніка, в різних районах столиці помічають БЧБ-прапори. Деякі Telegram-канали закликають громадян до мобілізаціїї. Про це пише УНН з посиланням на білоруські ЗМІ.
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"Через півтори години ми починаємо перший протест білоруської весни. Незважаючи на те, що місто за традицією усипане силовиками і спецтехнікою, їх кількості не стало більше. Більш того, генерали вирішили, що зможуть розгадати наші плани. Ми можемо побажати їм тільки удачі!", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що точкою збору опозиції буде площа Бангалор о 14 годині.
Опозиція попереджає учасників, щоб ті були обачні.
"Не використовуйте найочевидніші шляхи підходу! Петляйте, виходьте з дворів або несподіваних точок, заходите в торгові центри поблизу і готуйтеся швидко збиратися в групи!" - пише канал опозиції в Telegram.
Додамо
25 березня 2021 року виповнилося 103 роки з дня проголошення Білоруської Народної Республіки.
Нагадаємо, що в цей день білоруси на неофіційному рівні відзначали День Волі. У цьому році влада не погодила ходу, в четвер 25 березня, за інформацією МВС, було затримано більше 200 осіб.
Акції солідарності з білорусами відбулися в Гамбурзі, Відні, Варшаві, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах.