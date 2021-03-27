В Минске сегодня запланированы масштабные протесты оппозиции. Силовики стягивают спецтехнику

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46671 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65056 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108336 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144016 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195235 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193249 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279340 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327197 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157851 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143146 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минске сегодня запланированы масштабные протесты оппозиции. Силовики стягивают спецтехнику

В Минске сегодня запланированы масштабные протесты оппозиции. Силовики стягивают спецтехнику

Киев  •  УНН

 • 21036 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня запланирован первый протест "белорусской весны". С утра в Минске появилась спецтехника, в разных районах столицы замечают БКБ-флаги. Некоторые Telegram-каналы призывают граждан к мобилизациии. Об этом пишет УНН со ссылкой на белорусские СМИ.

Цитата

"Через полтора часа мы начинаем первый протест белорусской весны. Несмотря на то, что город по традиции усыпан силовиками и спецтехникой, их количество не стало больше. Более того, генералы решили, что смогут разгадать наши планы. Мы можем пожелать им только удачи!" - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что точкой сбора оппозиции будет площадь Бангалор в 14 часов.

Оппозиция предупреждает участников, чтобы те были осмотрительны.

"Не используйте очевидные пути подхода! Петляйте, выходите из дворов или неожиданных точек, заходите в торговые центры поблизости и готовьтесь быстро собираться в группы!" - пишет канал оппозиции в Telegram.

Добавим

25 марта 2021 года исполнилось 103 года со дня провозглашения Белорусской Народной Республики.

Напомним, что в этот день белорусы на неофициальном уровне отмечали День Воли. В этом году власти не согласовали шествие, в четверг 25 марта, по информации МВД, было задержано более 200 человек.

Акции солидарности с белорусами состоялись в Гамбурге, Вене, Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

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